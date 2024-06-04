Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекурова (Балакина) Аграфена Иванова

Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

30.11.1859

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Балакин Иван Иванов

Мать: Балакина Параскева Ларионова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.03.1823

Муж: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чекуров Аким Михайлов

Отец ребёнка: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Чамова (Чекурова) Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чекуров Павел Михайлов

Отец ребёнка: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.11.1859
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от ломоты в голове

Мы используем куки для улучшения работы сайта.