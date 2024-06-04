Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти30.11.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Балакин Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Чамова (Чекурова) Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Чекуров Михаил (Ст) Мартынов
Смерть
30.11.1859
Причина смерти: от ломоты в голове