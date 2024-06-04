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Чекуров Михаил (Ст) Мартынов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чекуров Мартын Игнатьев

Мать: Чекурова Матрона Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.03.1823

Жена: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чекуров Аким Михайлов

Мать ребёнка: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Чамова (Чекурова) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чекуров Павел Михайлов

Мать ребёнка: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1831

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