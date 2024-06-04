Чекуров Михаил (Ст) Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чекуров Мартын Игнатьев
Мать: Чекурова Матрона Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Чамова (Чекурова) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Чекурова (Балакина) Аграфена Иванова
Смерть
После 1831