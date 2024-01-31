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Юринова Агриппина Михайловна

Место рождения

Добродеево, Кулижская волость, Любимский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Добродеево, Кулижская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
07.06.1902 ст.

Муж: Юринов Пантелеймон Иванович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1904 ст.

Сын: Юринов Николай Пантелеймонович

Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.

Дочь: Юринова Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.

Сын: Юринов Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.

Дочь: Юринова Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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