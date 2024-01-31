Юринова Агриппина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1902 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1904 ст.
Сын: Юринов Николай Пантелеймонович
Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.
Дочь: Юринова Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Сын: Юринов Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.
Дочь: Юринова Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Юринов Пантелеймон Иванович
Смерть
Неизвестно