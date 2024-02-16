деревня Добродеево, деревня Добродеево, Кулижская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Добродеево

Кулижская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губернии, Любимского уезда, Кулижской вол. дер. Добродеева. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2072.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2726Добродеево, д. вл.при р. Медведовской.101032735

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Кулижская волость
д. ДобродеевоII. Варлыгинское общество39125Спасский на Пеноузе приход
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