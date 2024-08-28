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Купцов Пётр Яковлевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Купцов Яков Григорьевич

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Пелагея Ильинична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.04.1921

Дочь: Купцова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.09.1922

Дочь: Купцова Анна Петровна

Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Купцов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Купцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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