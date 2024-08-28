Купцов Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Купцов Яков Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1921
Дочь: Купцова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
?.09.1922
Дочь: Купцова Анна Петровна
Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1929
Сын: Купцов Иван Петрович
Мать ребёнка: Купцова Пелагея Ильинична
Смерть
Неизвестно