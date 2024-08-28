Купцова Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1921
Дочь: Купцова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
?.09.1922
Дочь: Купцова Анна Петровна
Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Купцов Иван Петрович
Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно