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Купцова Пелагея Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купцов Пётр Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.04.1921

Дочь: Купцова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.09.1922

Дочь: Купцова Анна Петровна

Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Купцов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Купцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Купцов Пётр Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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