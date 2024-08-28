Купцов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Купцов Григорий Иванович
Мать: Купцова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Купцова Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Купцова Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно