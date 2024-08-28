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Купцов Яков Григорьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Купцов Григорий Иванович

Мать: Купцова Марфа Филипповна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Купцов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Купцова Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Купцова Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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