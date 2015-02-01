Миняшина (Демина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1926
Дата смерти01.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926
Отец: Демин Павел
Мать: Демина Анна
Рождение ребёнка
07.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миняшин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миняшин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миняшин Павел
Смерть
01.02.2015