Миняшина (Демина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миняшина (Демина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1926

Дата смерти

01.02.2015

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926

Отец: Демин Павел

Мать: Демина Анна

Рождение ребёнка
07.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миняшин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миняшин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миняшин Павел

Смерть
01.02.2015