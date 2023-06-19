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Демин Павел

Место рождения

Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

05.11.1892

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892

Отец: Демин Семён

Мать: Параскева

Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Крещение
06.11.1892
Макшеево, Коломенский, Московская область
Таинство крещения совершал священник Александр Покровский, диакон Василий Троицкий, псаломщик Василий Троицкий | Godparents:Деревни Андреевой крестьянин Михаил Степанов Демин и деревни Русиловой Колом... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Данилова Елена

Мать ребёнка: Демина Анна

Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Заклякова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Демина Анна

Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Козловская Мария

Мать ребёнка: Демина Анна

Рождение ребёнка
17.07.1926

Дочь: Миняшина Валентина

Мать ребёнка: Демина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Василий

Мать ребёнка: Демина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1955