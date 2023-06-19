Демин Павел
Место рождения
Дата рождения05.11.1892
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892
Отец: Демин Семён
Мать: Параскева
Крещение
06.11.1892
Макшеево, Коломенский, Московская область
Таинство крещения совершал священник Александр Покровский, диакон Василий Троицкий, псаломщик Василий Троицкий | Godparents:Деревни Андреевой крестьянин Михаил Степанов Демин и деревни Русиловой Колом... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Данилова Елена
Мать ребёнка: Демина Анна
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Заклякова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Демина Анна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Козловская Мария
Мать ребёнка: Демина Анна
Рождение ребёнка
17.07.1926
Дочь: Миняшина Валентина
Мать ребёнка: Демина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демин Василий
Мать ребёнка: Демина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1955