Рябых Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти26.01.1943
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
18.07.1919
Дочь: Рябых Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Рябых Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
15.08.1927
Дочь: Соловьёва Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
14.01.1929
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
03.05.1931
Сын: Рябых Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Рябых Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябых Мария Никитична
Смерть
26.01.1943