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Рябых Григорий Яковлевич

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Место рождения

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

26.01.1943

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Рябых Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1919

Дочь: Рябых Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Рябых Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1927

Дочь: Соловьёва Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1929

Сын: Рябых Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1931

Сын: Рябых Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Рябых Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябых Мария Никитична

Смерть
26.01.1943
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