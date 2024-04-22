Рябых (Овсянникова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябых (Овсянникова) Мария Никитична

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Место рождения

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.02.1889

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1889

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Рябых Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1919

Дочь: Рябых Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Рябых Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1927

Дочь: Соловьёва Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1929

Сын: Рябых Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1931

Сын: Рябых Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Рябых Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябых Григорий Яковлевич

Смерть
1960
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