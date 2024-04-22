Рябых (Овсянникова) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения10.02.1889
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1889
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.07.1919
Дочь: Рябых Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Рябых Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1927
Дочь: Соловьёва Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1929
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.05.1931
Сын: Рябых Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Рябых Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Рябых Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960