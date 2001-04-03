Рябых Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти03.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Рябых Григорий Яковлевич
Мать: Рябых Мария Никитична
Рождение ребёнка
05.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябых Дина Александровна
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябых Дина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябых Дина Александровна
Смерть
03.04.2001