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Рябых Иван Григорьевич

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Место рождения

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

03.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Рябых Григорий Яковлевич

Мать: Рябых Мария Никитична

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябых Дина Александровна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябых Дина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябых Дина Александровна

Смерть
03.04.2001
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