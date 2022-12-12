Шепелева Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Агафья Филипповна

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Место рождения

Шалыгино, Сумська область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалыгино, Сумська область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шепелев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Косых Домника Яковлевна

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Машикина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шепелев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шепелев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Двойных Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Яков Калинникович

Смерть
1784
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