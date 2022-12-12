Шепелева Агафья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шепелев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Косых Домника Яковлевна
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Машикина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шепелев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шепелев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Двойных Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шепелев Яков Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784