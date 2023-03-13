Горбунова Аѯинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Семенъ Игнатовъ
Мать: Анна Фирсова
Рождение ребёнка
28.01.1861
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Горбуновъ Илья
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Чувашева Александра
Отец ребёнка: Горбуновъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбуновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Илья