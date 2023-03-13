Горбунова Аѯинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Аѯинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Семенъ Игнатовъ

Мать: Анна Фирсова

Рождение ребёнка
28.01.1861

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Горбуновъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Чувашева Александра

Отец ребёнка: Горбуновъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбуновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Илья

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