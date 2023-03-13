Семенъ Игнатовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егоръ Семеновъ
Мать ребёнка: $103
Рождение ребёнка
1836
Сын: Григорий Семеновъ
Мать ребёнка: Анна Фирсова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Горбунова Аѯинья
Мать ребёнка: Анна Фирсова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Анна Фирсова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Анна Фирсова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $103
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фирсова