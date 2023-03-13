Семенъ Игнатовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенъ Игнатовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Егоръ Семеновъ

Мать ребёнка: $103

Рождение ребёнка
1836

Сын: Григорий Семеновъ

Мать ребёнка: Анна Фирсова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Горбунова Аѯинья

Мать ребёнка: Анна Фирсова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна Фирсова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Анна Фирсова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $103

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фирсова

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