Шихова (?) Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1891
Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.03.1894
Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шихова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)