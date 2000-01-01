Шихова (?) Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Пелагея Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1891

Сын: Шихов Василий Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Шихов Анисим Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шихова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Максим Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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