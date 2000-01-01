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Шихова Екатерина Максимовна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

1895

Дата смерти

17.02.1896

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шихов Максим Онисимович

Мать: Шихова Пелагея Андреева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
17.02.1896
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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