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Алифер Андрей Иванович

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Место рождения

Доколь, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Мать: Алифер Харитина Терентьева

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
08.09.1938

Сын: Алифер Александр Андреевич

Мать ребёнка: Алифер Варвара Малаховна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
26.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифер Варвара Малаховна

Гастыничи, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифер Варвара Малаховна

Рождение ребёнка
14.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифер Варвара Малаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ариппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алифер Варвара Малаховна

Смерть
Неизвестно
Борисов, Борисовский район, Минская область
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