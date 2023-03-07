Алифер Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
08.09.1938
Сын: Алифер Александр Андреевич
Мать ребёнка: Алифер Варвара Малаховна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
26.02.1942
Гастыничи, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.01.1948
Рождение ребёнка
14.12.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ариппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алифер Варвара Малаховна
Смерть
Неизвестно
Борисов, Борисовский район, Минская область