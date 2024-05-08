Алифер Николай Андреевич 05.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алифер Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1948

Дата смерти

08.05.2024

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948

Отец: Алифер Андрей Иванович

Мать: Алифер (Гарминович) Варвара Малаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.2024
Псков, город Псков, Псковская область

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