Алифер (Сокол) Харитина Терентьева
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1912
Кривоносы, Островецкий район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.08.1913
Дочь: Голуб Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1919
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Алифер (ольфер) Степан (Стефан) Иванович
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Млынарчик Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Смерть
1944
Причина смерти: Болезнь