Алифер (Сокол) Харитина Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлифер (Сокол) Харитина Терентьева

Алифер (Сокол) Харитина Терентьева

avatar

Место рождения

Доколь, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
01.07.1912

Муж: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Кривоносы, Островецкий район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.08.1913

Дочь: Голуб Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Алифер Андрей Иванович

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Алифер Василий Иванович

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Алифер (ольфер) Степан (Стефан) Иванович

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Старина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Млынарчик Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Старина, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
1944
Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close