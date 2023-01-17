Квасникова (Лыкова) Ирина Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Квасникова Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Квасников Константин Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Квасников Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович
подкидыш
Смерть
Неизвестно