Квасникова (Лыкова) Ирина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Лыкова) Ирина Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Квасников Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Квасникова Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Квасников Константин Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Квасников Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Квасников Филипп Трофимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
подкидыш
Смерть
Неизвестно
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