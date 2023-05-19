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Чиненный Ананий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чиненный Иван Григорьевич

Мать: Чиненная Ирина Мироновна

Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Чиненная Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Чиненный Евгений Ананьевич

Мать ребёнка: Чиненная Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
14.04.1913

Сын: Чиненный Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Чиненная Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
17.10.1919

Сын: Чиненный Андрей Ананьевич

Мать ребёнка: Чиненная Елизавета Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно