Чиненная (Квитка) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиненная (Квитка) Елизавета Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1892

Отец: Квитка Андрей Архипович

Мать: Квитка Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Чиненный Ананий Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Чиненный Евгений Ананьевич

Отец ребёнка: Чиненный Ананий Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1913

Сын: Чиненный Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Чиненный Ананий Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1919

Сын: Чиненный Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Чиненный Ананий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно