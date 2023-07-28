Чиненная (Квитка) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1892
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Чиненный Евгений Ананьевич
Отец ребёнка: Чиненный Ананий Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1913
Отец ребёнка: Чиненный Ананий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1919
Сын: Чиненный Андрей Ананьевич
Отец ребёнка: Чиненный Ананий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно