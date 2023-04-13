Квитка Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка Агриппина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Степаненко Александра Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Бракосочетание
1878

Муж: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Квитка Павел Андреевич

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кучеренко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
20.11.1883

Сын: Квитка Иван Андреевич

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
08.11.1885

Дочь: Антоненко Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Безпалова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
11.08.1890

Дочь: Адарюкова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
05.09.1892

Дочь: Чиненная Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Кальма Анна Андреевна

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Рождение ребёнка
21.03.1899

Сын: Квитка Василий Андреевич

Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно