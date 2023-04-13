Квитка Агриппина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Степаненко Александра Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
24.01.1881
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кучеренко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
20.11.1883
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
08.11.1885
Дочь: Антоненко Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Безпалова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
11.08.1890
Дочь: Адарюкова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
05.09.1892
Дочь: Чиненная Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Кальма Анна Андреевна
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Рождение ребёнка
21.03.1899
Отец ребёнка: Квитка Андрей Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно