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Кучеренко (Квитка) Мария Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Квитка Андрей Архипович

Мать: Квитка Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Кучеренко Семен Романович

Рождение ребёнка
09.11.1904

Дочь: Шаульская Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович

Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Кучеренко Николай Семенович

Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович

Рождение ребёнка
02.06.1909

Дочь: Лукашевич Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович

Рождение ребёнка
17.07.1909

Дочь: Киреева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно