Кучеренко (Квитка) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
09.11.1904
Дочь: Шаульская Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Кучеренко Николай Семенович
Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович
Рождение ребёнка
02.06.1909
Дочь: Лукашевич Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович
Рождение ребёнка
17.07.1909
Дочь: Киреева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кучеренко Семен Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно