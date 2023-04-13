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Чиненная Ирина Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чиненный Ананий Иванович

Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.12.1893

Сын: Чиненный Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.09.1895

Дочь: Минодора Ивановна

Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Чиненный Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиненный Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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