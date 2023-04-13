Чиненная Ирина Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.12.1893
Сын: Чиненный Григорий Иванович
Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.09.1895
Дочь: Минодора Ивановна
Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.1908
Отец ребёнка: Чиненный Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно