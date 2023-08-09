Корсун Никита Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1915
Отец: Корсун Евстафий Захарович
Мать: Корсун Наталья Ефимовна
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна
Бракосочетание
До 1938
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна
Смерть
Неизвестно