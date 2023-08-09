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Корсун Никита Евстафьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

26.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1915

Отец: Корсун Евстафий Захарович

Мать: Корсун Наталья Ефимовна

ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна

Бракосочетание
До 1938

Жена: Корсун Антонина Илларионовна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна

Смерть
Неизвестно