Корсун Антонина Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Никита Евстафьевич
Бракосочетание
До 1938
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Никита Евстафьевич
Смерть
Неизвестно