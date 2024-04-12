Корсун Антонина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Антонина Илларионовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Никита Евстафьевич

Бракосочетание
До 1938

Муж: Корсун Никита Евстафьевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Никита Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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