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Корсун Наталья Ефимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Корсун Никита Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсун Евстафий Захарович

ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
22.04.1917

Дочь: Александра Евстафьевна

Отец ребёнка: Корсун Евстафий Захарович

ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1917г.,лист-145,зап.-9.
Бракосочетание
До 1917

Муж: Корсун Евстафий Захарович

Рождение ребёнка
01.11.1918

Сын: Корсун Домиан Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсун Евстафий Захарович

ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-27,зап.-52.
Смерть
Неизвестно
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