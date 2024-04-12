Корсун Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Корсун Никита Евстафьевич
Отец ребёнка: Корсун Евстафий Захарович
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
22.04.1917
Дочь: Александра Евстафьевна
Отец ребёнка: Корсун Евстафий Захарович
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1917г.,лист-145,зап.-9.
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
01.11.1918
Сын: Корсун Домиан Евстафьевич
Отец ребёнка: Корсун Евстафий Захарович
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-27,зап.-52.
Смерть
Неизвестно