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Гусынин Николай Максимов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Гусынин Максим Яковлев

Мать: Гусынина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Гусынин Еремей Николаев

Мать ребёнка: Гусынина Марья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Гусынина Марья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гусынина Марья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Гусынин Симеон Николаев

Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Настасья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Марья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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