Гусынин Николай Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Гусынин Максим Яковлев
Мать: Гусынина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Гусынина Марья
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Гусынина Марья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гусынина Марья
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Гусынина Настасья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусынина Марья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850