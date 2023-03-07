Гусынин Максим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусынин Максим Яковлев

Гусынин Максим Яковлев

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.
Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Гусынин Яков Александров

Мать: Гусынина Домна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Гусынин Николай Максимов

Мать ребёнка: Гусынина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Гусынин Иван Максимов

Мать ребёнка: Гусынина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Гусынин Федосей Максимов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Гусынин Трифон Максимов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Лукерья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close