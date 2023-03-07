Гусынин Максим Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Гусынин Яков Александров
Мать: Гусынина Домна
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Гусынина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Гусынина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусынина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусынина Лукерья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850