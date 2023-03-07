Гусынина Настасья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850