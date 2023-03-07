Гусынина Настасья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусынина Настасья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Гусынин Симеон Николаев

Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Гусынин Николай Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусынин Николай Максимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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