Dudakov(Segal) (Larisa Segal) Larisa
Место рождения
Дата рождения06.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936
Отец: Segal Yakov
Рождение ребёнка
25.04.1961
Сын: Izraeli(dudakov) Michael(Misha)
Отец ребёнка: Dudakov(izraelit) Slava(Bronislav)
Рождение ребёнка
03.02.1966
Дочь: Furst Yana
Отец ребёнка: Dudakov(izraelit) Slava(Bronislav)
Работа или профессия
Неизвестно
engineer
Место жительства
Неизвестно
Israel