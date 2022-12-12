Dudakov(Segal) (Larisa Segal) Larisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dudakov(Segal) (Larisa Segal) Larisa

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

06.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936

Отец: Segal Yakov

Мать: Segal Lena(Enta) Мееровна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
25.04.1961

Сын: Izraeli(dudakov) Michael(Misha)

Отец ребёнка: Dudakov(izraelit) Slava(Bronislav)

Рождение ребёнка
03.02.1966

Дочь: Furst Yana

Отец ребёнка: Dudakov(izraelit) Slava(Bronislav)

Работа или профессия
Неизвестно
engineer
Место жительства
Неизвестно
Israel
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