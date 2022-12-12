Dudakov(Izraelit) Slava(Bronislav) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dudakov(Izraelit) Slava(Bronislav)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.07.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1961

Сын: Izraeli(dudakov) Michael(Misha)

Мать ребёнка: Dudakov(segal) Larisa

Рождение ребёнка
03.02.1966

Дочь: Furst Yana

Мать ребёнка: Dudakov(segal) Larisa

Работа или профессия
Неизвестно
engineer
Место жительства
Неизвестно
Israel
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