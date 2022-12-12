Dudakov(Izraelit) Slava(Bronislav)
Место рождения
Дата рождения30.07.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1961
Сын: Izraeli(dudakov) Michael(Misha)
Мать ребёнка: Dudakov(segal) Larisa
Рождение ребёнка
03.02.1966
Дочь: Furst Yana
Мать ребёнка: Dudakov(segal) Larisa
Работа или профессия
Неизвестно
engineer
Место жительства
Неизвестно
Israel