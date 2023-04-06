Антонов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.04.1915
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
14 апреля 1915 г. по новому стилю
Рождение
01.04.1915
14 апреля 1915 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.12.1953
Сын: Антонов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно