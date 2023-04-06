Антонов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Николай Алексеевич

Антонов Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.04.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.04.1915
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
14 апреля 1915 г. по новому стилю
Рождение
01.04.1915

Отец: Антонов Алексей Алексеевич

Мать: Антонова Александра Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
14 апреля 1915 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.12.1953

Сын: Антонов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close