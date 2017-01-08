Антонов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1953

Дата смерти

08.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1953

Отец: Антонов Николай Алексеевич

Мать: Антонова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2017
Похороны
Неизвестно
Россия, Ярославская обл., Тутаевский р-н, кладбище при церкви села Петропавловского что на Быковых горах
Россия, Ярославская обл., Тутаевский р-н, кладбище при церкви села Петропавловского что на Быковых горах
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