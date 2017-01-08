Антонов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1953
Дата смерти08.01.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2017
Похороны
Неизвестно
Россия, Ярославская обл., Тутаевский р-н, кладбище при церкви села Петропавловского что на Быковых горах
Россия, Ярославская обл., Тутаевский р-н, кладбище при церкви села Петропавловского что на Быковых горах