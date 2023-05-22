Пугачёва (Кривошеева) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёва (Кривошеева) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.06.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1899 ст.

Сын: Пугачёв Иван Петрович

Отец ребёнка: Пугачёв Пётр Михайлович

Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.06.1930
Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область