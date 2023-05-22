Пугачёва (Кривошеева) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.06.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Пугачёв Пётр Михайлович
Букалей, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.06.1930
Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область