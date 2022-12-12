Котов Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Котов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Котов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.
Мать ребёнка: Котова Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Марья Михайлова
Смерть
Неизвестно