Котов Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Михаил Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Котов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Котов Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Котов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Котов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Котов Меркел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.

Сын: Котов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Котова Марья Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Марья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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