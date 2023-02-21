Котова Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.
Отец ребёнка: Котов Михаил Никитин
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Михаил Никитин
Смерть
Неизвестно