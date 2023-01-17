(Бельских) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бельских) Марфа Петровна

(Бельских) Марфа Петровна

avatar

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бельских Петр Дмитриевич

Мать: Бельских Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close