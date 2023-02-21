Бельских Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельских Евдокия Дмитриевна

Бельских Евдокия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бельских Иван Петрович

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бельских Василий Петрович

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельских Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close