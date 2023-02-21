Бельских Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бельских Василий Петрович
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Бельских Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно