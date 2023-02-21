Бельских Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Бельских Дмитрий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бельских Василий Петрович
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно