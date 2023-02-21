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Бельских Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Бельских Дмитрий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бельских Иван Петрович

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бельских Василий Петрович

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Бельских Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельских Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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