Волкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Иван
Отец ребёнка: Волков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Николай
Рождение ребёнка
05.05.1929
Сын: Волков Пётр
Отец ребёнка: Волков Николай
Рождение ребёнка
18.11.1932
Дочь: Фролова (Волкова) Мария
Отец ребёнка: Волков Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан