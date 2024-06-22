Волкова Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Вера

Волкова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван

Отец ребёнка: Волков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай

Рождение ребёнка
05.05.1929

Сын: Волков Пётр

Отец ребёнка: Волков Николай

Рождение ребёнка
18.11.1932

Дочь: Фролова (Волкова) Мария

Отец ребёнка: Волков Николай

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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