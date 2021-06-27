Фролова (Волкова) Мария 18.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова (Волкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1932

Дата смерти

27.06.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932

Отец: Волков Николай

Мать: Волкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фролова) Наталья

Отец ребёнка: Фролов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Анатолий

Смерть
27.06.2021
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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