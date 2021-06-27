Фролова (Волкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1932
Дата смерти27.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932
Отец: Волков Николай
Мать: Волкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фролова) Наталья
Отец ребёнка: Фролов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Анатолий
Смерть
27.06.2021
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан