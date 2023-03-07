Иевлевъ Георгій
Место рождения
Дата рождения02.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1866
Отец: Иевлевъ Артемій
Мать: Иевлева Евдокія
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Иевлева Татьяна
Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева
Рождение ребёнка
09.04.1894
Сын: Иевлевъ Василий
Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева
Рождение ребёнка
07.12.1895
Сын: Иевлевъ Данила
Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Иевлевъ Федоръ
Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Евгенья
Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Марья Николаева