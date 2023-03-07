Иевлевъ Георгій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлевъ Георгій

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1866

Отец: Иевлевъ Артемій

Мать: Иевлева Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Иевлева Татьяна

Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева

Рождение ребёнка
09.04.1894

Сын: Иевлевъ Василий

Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1895

Сын: Иевлевъ Данила

Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Иевлевъ Федоръ

Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Евгенья

Мать ребёнка: Иевлева Марья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Марья Николаева

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