Иевлева Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Марья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлевъ Георгій

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Иевлева Татьяна

Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій

Рождение ребёнка
09.04.1894

Сын: Иевлевъ Василий

Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1895

Сын: Иевлевъ Данила

Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Иевлевъ Федоръ

Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: (Иевлева) Евгенья

Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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