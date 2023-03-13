Иевлева Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлевъ Георгій
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Иевлева Татьяна
Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій
Рождение ребёнка
09.04.1894
Сын: Иевлевъ Василий
Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій
Рождение ребёнка
07.12.1895
Сын: Иевлевъ Данила
Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Иевлевъ Федоръ
Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: (Иевлева) Евгенья
Отец ребёнка: Иевлевъ Георгій