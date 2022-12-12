Попова (Поповаа) Евдокия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Поповаа) Евдокия Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1827

Муж: Попов Авксентий Семенович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Алексий Авксентиевич

Отец ребёнка: Попов Авксентий Семенович

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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