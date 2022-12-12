Попова (Поповаа) Евдокия Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов Алексий Авксентиевич
Отец ребёнка: Попов Авксентий Семенович
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно