Попов Авксентий Семенович
Место рождения
Дата рождения06.12.1808
Дата смерти25.02.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1827
Жена: Попова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов Алексий Авксентиевич
Мать ребёнка: Попова Евдокия Иоанновна
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
25.02.1866