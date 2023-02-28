Попов Авксентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Авксентий Семенович

Попов Авксентий Семенович

avatar

Место рождения

Луптюг, Октябрьский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.12.1808

Дата смерти

25.02.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Луптюг, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
13.11.1827

Жена: Попова Евдокия Иоанновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Алексий Авксентиевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Иоанновна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
25.02.1866
Луптюг, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close