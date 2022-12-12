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Попов Алексий Авксентиевич

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Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.10.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Попов Авксентий Семенович

Мать: Попова Евдокия Иоанновна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Посвящение в духовный сан
22.06.1847
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Дьячок Вознесенской Вохомской церкви Никольского уезда
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сырнева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1860

Сын: Попов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Попова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Николаевна

Смерть
07.10.1867
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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