Попов Алексий Авксентиевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти07.10.1867
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Посвящение в духовный сан
22.06.1847
Дьячок Вознесенской Вохомской церкви Никольского уезда
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сырнева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1860
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Попова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Николаевна
Смерть
07.10.1867