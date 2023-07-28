Дмитрук Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрук Алексей Филиппович

Дмитрук Алексей Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрук Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1924

Сын: Дмитрук Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Дмитрук Фекла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрук Фекла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмирук Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дмитрук Фекла Павловна

Смерть
Неизвестно