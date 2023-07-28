Дмитрук Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрук Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1924
Сын: Дмитрук Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Дмитрук Фекла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитрук Фекла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дмитрук Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно